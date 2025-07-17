Три недели цифрового блэкаута: жители Нижнего Новгорода ждут возращения интернета
NewsNN: 13% нижегородцев сообщили о восстановлении работы мобильного интернета
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В Нижнем Новгороде третью неделю наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета, сообщил newsnn.ru.
Редакция провела опрос читателей в своем телеграм-канале. Поводом стала информация в соцсетях, что у некоторых горожан заработал интернет. В частности, интернет стабильно работает в Автозаводском районе. Еще в двух районах города интернет начал работать, но с перебоями.
Согласно итогам опроса NewsNN, у 13% пользователей начал работать интернет. 54% респондентов отметили, что в настоящее время интернет так и не работает. 20% опрошенных высказали мнение, что, несмотря на сбои в работе, услуга стала более качественной. Еще часть респондентов рассказали, что они не испытывали сложности с отсутствием интернета.
По информации издания, проблема стала актуальной для жителей региона с 27 июня. В правительстве пояснили, что иногда операторы вынуждены отключать сеть. Подобные меры позволяют не допускать атак БПЛА противника из-за потери связи. Горожане рассказали, что теперь лишены разных услуг: оплаты покупок в магазине картой или вызова такси.
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