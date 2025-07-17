Три недели цифрового блэкаута: жители Нижнего Новгорода ждут возращения интернета

Редакция провела опрос читателей в своем телеграм-канале. Поводом стала информация в соцсетях, что у некоторых горожан заработал интернет. В частности, интернет стабильно работает в Автозаводском районе. Еще в двух районах города интернет начал работать, но с перебоями.

Согласно итогам опроса NewsNN, у 13% пользователей начал работать интернет. 54% респондентов отметили, что в настоящее время интернет так и не работает. 20% опрошенных высказали мнение, что, несмотря на сбои в работе, услуга стала более качественной. Еще часть респондентов рассказали, что они не испытывали сложности с отсутствием интернета.

По информации издания, проблема стала актуальной для жителей региона с 27 июня. В правительстве пояснили, что иногда операторы вынуждены отключать сеть. Подобные меры позволяют не допускать атак БПЛА противника из-за потери связи. Горожане рассказали, что теперь лишены разных услуг: оплаты покупок в магазине картой или вызова такси.

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» разбирался, зачем россияне стали заворачивать роутеры в фольгу.