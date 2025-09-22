Три пистолета и патроны: в доме россиян, нелегально трудоустроивших мигрантов, нашли оружие

Суд вынес приговор двум жителям Кузбасса, которые скрывали от миграционной службы иностранных граждан. Россияне поселили их в деревне и предоставили нелегальную работу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-каналы региональной прокуратуры и СК.

По информации правоохранителей, иностранные граждане работали на ферме. Во время задержания фигурантов сотрудники правоохранительных органов обнаружили три автоматических огнестрельных оружия, патроны и магазины к ним. Один из россиян, который не сообщил о трудоустройстве мигрантов, работал на ферме директором.

«Они (задержанные россияне. — Прим. ред.) признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а» и «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, в том числе лицом с использованием своего служебного положения (в редакции Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ)», — сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным издания, одного задержанного арестовали. Второй во время судебного разбирательства находился под домашним арестом. Во время обысков правоохранители нашли документы, подтверждающие факт незаконной миграции. Преступление вскрылось в рамках расследования другого уголовного дела.

«В судебном заседании мужчины вину в совершении преступления признали полностью», — сообщил телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

По данным правоохранителей, суд признал задержанных россиян виновными. Одному гражданину назначили три года лишения свободы условно. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 350 тыс. руб. Второй гражданин на протяжении года и девяти месяцев будет находиться в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Узбекистан направил Украине ноты протеста из-за удержания в рабстве 13 граждан.