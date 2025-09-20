Рабство в центре Европы в XXI веке: шокирующая история 13 узбекских граждан

Узбекистан выразил официальный протест Украине в связи с обнаружением факта незаконной трудовой эксплуатации своих граждан.

Как сообщил официальный представитель МИД республики Ахрор Бурханов, в адрес украинских внешнеполитического ведомства и Генпрокуратуры были направлены соответствующие ноты.

Поводом для дипломатического демарша стало расследование прокуратуры Киевской области, в ходе которого была выявлена преступная группа. По данным следствия, украинские граждане принуждали к труду не менее 13 узбекистанцев, создавая для них условия, граничащие с рабскими.

В заявлении, распространенном ТАСС, подчеркивается, что дипмиссия Узбекистана взяла ситуацию под личный контроль и предпринимает все шаги для скорейшей репатриации пострадавших. Направленные ноты призваны обеспечить необходимое правовое и консульское содействие.

Кроме того, Министерство иностранных дел Узбекистана настоятельно рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок на территорию Украины в целях их собственной безопасности.

