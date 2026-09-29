Три погибшие в ДТП с участием шести машин девушки оказались студентками СФУ

Три девушки, погибшие в аварии на Дубровинского в Красноярске, оказались студентками СФУ. По данным прокуратуры, им было 21, 20 и 19 лет, сообщил prmira.ru.

По информации издания, за рулем автомобиля, в котором ехали погибшие девушки, находился их одногруппник. Молодой человек выжил, но получил травмы — его госпитализировали. Травмы получили и водители двух других машин — Volkswagen Golf и Lada Largus. Все трое в сознании, серьезных повреждений у них нет

По данным издания, сама авария произошла во вторник, 29 сентября. Согласно предварительной версии, ситуация развивалась таким образом: Volkswagen Golf двигался от центра города к Николаевскому мосту. Во время перестроения он задел «Ладу». После этого в столкновение оказались втянуты Volkswagen Passat, шедший по встречной полосе, и еще три автомобиля. Всего на дороге оказались шесть разбитых машин.

По информации журналистов, предполагаемый виновник — водитель Volkswagen Golf — возвращался домой после ночной смены. Его скорость могла превышать 150 км/ч. Предположительно, жена водителя переживала из-за того, что супруг не приехал домой в привычное время и не отвечал на звонки. Она поехала навстречу и обнаружила по пути следы ДТП. Passat, где находились девушки, передвигался, как выяснили региональные журналисты, со скоростью больше 100 км/ч. В ГАИ «Проспекту Мира» заявили, что сведениями о скорости машин не располагают.

Очевидцы публикуют кадры с места. На проезжей части — шесть сильно поврежденных автомобилей: кузова помяты, стекла выбиты. Повсюду разбросаны обломки, в том числе оторванный двигатель.

Ранее сообщалось, что автобус и такси столкнулись в Кемерове.