В Подмосковье подали почти 9 тыс. заявлений на установку и замену надмогильных сооружений

В Подмосковье подали более 8,6 тыс. электронных заявлений на получение разрешения для проведения работ по установке и замене памятников, надгробий и оград, воспользоваться услугой можно до 1 ноября на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна портале в разделе «Документы» – «Организация захоронений», ее предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. После этого необходимо посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов.

Отметим, что со дня выдачи положительного разрешения по услуге у жителей региона есть месяц на установку или замену надмогильного сооружения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.