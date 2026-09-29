Водителям в Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 29 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.