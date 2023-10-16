Три правки в закон об образовании: Наталья Алтыникова пояснила каждое нововведение

Директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова объяснила, что изменится для педагогов после внесения в законопроект некоторых правок, сообщает inkazan.ru .

Спикер объяснила, что все внесенные правки сделаны для того, чтобы у учителей было больше времени и сил уделять школьникам, а не тратить на решение бюрократических задач. Вот уже два года подряд проблема постепенно решается, но ожидать мгновенных результатов не стоит.

Лишняя документация – актуальная проблема, решить которую можно только комплексно: исключить дублирование информации, руководствоваться управленческой логистикой, выдвигать четкие требования, умело организовывать учебный процесс.

Первая правка в законопроект запретила требовать от учителей дополнительных или уточняющих данных, если уже есть подготовленный общий отчет.

«Эта поправка дает право педагогам говорить «нет»», — подчеркнула Алтыникова.

Вторая правка также регулирует заполнение документов, но уже для дирекции, а не только учителей. Они также могут не уточнять данные из итогового отчета.

После введения третьей правки учителя не должны ввести параллельно два журнала: бумажный и электронный. Достаточно только одного. Аналогично, если есть какие-либо отчеты в электронном виде, заполнять никакие бумажные копии теперь не надо.

Наталья Алтыникова отмечает, что учитель каждого региона России должен знать свои права.