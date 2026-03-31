Три вида транспорта для рогов: из Кузбасса в Китай отправится партия окостенелых рогов северного оленя

В пятницу, 27 марта, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора завершили проверку очередной партии сырья общим весом 18,4 тонны. Речь идет об окостенелых рогах северного оленя, которые планировалось отправить из Кузбасса в Китай, сообщил VSE42.RU .

Согласно сведениям издания, на этапе подготовки к отгрузке вся партия прошла радиологический контроль в кемеровском филиале учреждения «ВНИИЗЖ». Специалисты лаборатории проверили продукцию на содержание радионуклидов. Результаты испытаний подтвердили: товар полностью отвечает строгим ветеринарно-санитарным нормативам, которые предъявляет китайская сторона.

Как уточняется в материале, после того как проверка была успешно пройдена, Россельхознадзор оформил полный пакет экспортных разрешений. Перевозка организована по смешанной схеме: груз уже загружен в железнодорожный контейнер, который будет доставлен комбинированным маршрутом — автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. В итоге из Кемеровской области в адрес китайских партнеров отправили 18 тонн высушенных рогов северного оленя.

