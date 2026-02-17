Ранчо строгого режима: в Подмосковье начали разводить оленей для зоопарков и частных коллекций

Первая ферма по разведению северных оленей открылась в Дмитровском округе Московской области. Как сообщает REGIONS , ее основали супруги Екатерина и Павел Валовы, которые несколько лет назад приобрели участок земли неподалеку от деревни Ольявидово. Сначала обустраивались, воспитывали детей, а позже Екатерина убедила мужа всерьез заняться оленеводством.

Путь к созданию фермы начался несколько лет назад, когда семья приобрела земельный участок для обустройства быта. Инициатором необычного стартапа выступила Екатерина Валова, убедившая мужа превратить увлечение природой в серьезный сельскохозяйственный проект.

На текущий момент поголовье состоит из десяти ланей и шести самцов европейской породы, которые ранее содержались в хозяйствах за пределами Подмосковья. Животные уже успешно прошли адаптацию, а этим летом владельцы ожидают первый приплод, так как часть самок находится в состоянии беременности.

По словам основательницы хозяйства, предприятие является первопроходцем в подмосковном оленеводстве, но его создали не для туристов. Статус «чистопородности» требует повышенного внимания к биологической безопасности: здоровье стада находится под постоянным присмотром специалистов государственной ветеринарной службы. То есть, несмотря на экзотичность обитателей, ферма не планирует принимать экскурсии, так как это настоящий профессиональный питомник. Оленей планируют поставлять в разнообразные зоопарки, агротуристические комплексы и частные коллекции.

В ближайшей перспективе Валовы намерены расширить генофонд, закупив нескольких самцов с выдающимися рогами. Помимо продажи самих животных, хозяйство рассчитывает на доход от реализации пантов. Биоматериал, который олени ежегодно сбрасывают в конце весны, высоко ценится в фармацевтической промышленности и народной медицине. Таким образом, проект в Ольявидово претендует на роль значимого центра племенного дела и ресурсной базы для медицины будущего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возобновят эксперимент с оленями, который оказался не под силу советским ученым.