Три зрителя: блогер Kosfaton провел встречу с фанатами в Рудничном бору

В Кемерове с визитом прибыл местный блогер Константин Фатеев, чья известность перешагнула границы родного региона. Главной целью его визита стала личная встреча с аудиторией, на которую пришли три человека, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, пик популярности Константина, известного под псевдонимом Kosfaton, пришелся на 2025 год. Именно тогда он опубликовал короткое видео о повседневной жизни, которое неожиданно привлекло широкое внимание. Цикл роликов, повествующих о компании интровертов в торговом центре, собрал сотни тысяч просмотров и стал вирусным.

По данным издания, под каждым видео блогера значительную часть составляли неодобрительные и ироничные комментарии. Пользователи активно критиковали его, призывали покинуть их рекомендательные ленты и обвиняли в том, что его стиль съемки и подача материала безнадежно устарели.

На волне популярности с ним даже связались представители крупных брендов. Например, одна компания в своей публикации не слишком лестно отозвалась о нем, назвав «администратором Пикабу». Несмотря на волну критики, Константин продолжил работу, сняв множество эпизодов о жизни интровертов, а затем запустив новый проект — историю своего похудения.

О своем возвращении в Кемерово блогер сообщил в субботу, 7 февраля. А уже на следующий день, 8 февраля, состоялась организованная им «сходка», на которую он пригласил всех своих поклонников. Судя по фотоотчету, на встречу в Рудничный бор пришли трое молодых зрителей. Мероприятие прошло на открытом воздухе.

