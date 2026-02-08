Прощание комика: Сабуров впервые обратился к россиянам после депортации из РФ

Комик Нурлан Сабуров впервые публично высказался после решения российских властей о запрете на въезд в страну сроком на 50 лет. В своем заявлении артист не стал комментировать суть ситуации, но выразил благодарность России, где состоялся его творческий путь.

Основной тон обращения Сабурова в личном блоге был благодарственным и сдержанным. Юморист подчеркнул, что его карьера началась и достигла успеха именно в России, куда он, вероятно, попадет еще не скоро.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — написал в соцсетях Сабуров.

Отдельно Сабуров обратился к представителям медиа с просьбой уважать частную жизнь его родных. Все вопросы он адресует юристам, а СМИ и прочих заинтересованных попросил воздержаться от назойливого внимания.

«Отдельная просьба к журналистам, блогерам и сми: пожалуйста, проявите уважение к частной жизни моей семьи, жене и детям, родителями и близким. ВСЕМ ДОБРА!», — заключил комик в сторис.

Напомним, что карьера Сабурова началась около 15 лет назад в Екатеринбурге, а позде развилась в Москве. Он полюбился публике за сарказм и колкий юмор. Въезд в Россию юмористу запретили на 50 лет за якобы нарушение миграционного законодательства. Впрочем, ряд СМИ связали это с выступлениями казаха: в Дубае он шутил о российском ВНЖ и патриотизме.

Ранее SHOT сообщал о решении властей и о том, что комик уже запланировал концерты в Китае и Таиланде. По данным того же канала, у Сабурова остался дом в элитном поселке Подмосковья, который оценивают в 115 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 6 февраля Сабуров улетел в Казахстан.