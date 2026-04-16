В МФЦ Московской области проходит раунд по безопасности дорожного движения

В офисах «Мои Документы» на территории Подмосковья стартовал социальный раунд под названием «Один щелчок спасает жизнь!». Информацию об этом распространила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе мероприятия общаются с посетителями и персоналом МФЦ — проводят профилактические беседы. Главная тема обсуждений — значимость применения штатных ремней безопасности. Инспекторы подчеркивают, что их корректное использование заметно увеличивает степень защищенности всех, кто находится в автомобиле, и помогает минимизировать риск серьезных травм в случае резкого торможения либо ДТП.

Полицейские также акцентируют внимание граждан на обязательном применении специальных удерживающих устройств, когда в машине перевозят детей. Посетителям центров подробно объясняют, как грамотно подобрать автокресло и правильно его установить — именно эти условия обеспечивают должный уровень безопасности юных пассажиров во время поездки.

Мероприятия с разъяснением правил использования ремней безопасности и рекомендаций по выбору детских удерживающих устройств прошли в МФЦ таких городов, как Волоколамск, Дубна, Домодедово, Кашира, Орехово‐Зуево, Солнечногорск, Серебряные Пруды, Серпухов и Химки.

