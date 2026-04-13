Флаги России и Белоруссии вернулись на «Евровидение»: организаторы конкурса сделали неожиданный шаг

В наличии представлены два формата продукции: ручной флажок и большой флаг. Их можно приобрести, несмотря на то, что обе страны уже несколько лет не участвуют в конкурсе. Россия была отстранена от «Евровидения» с 2022 года, а Белоруссия — с 2021-го.

В интернете считают, что это просто коммерческий ход: организаторы хотят заработать на ностальгии и на туристах из стран бывшего СССР, которые все еще приезжают на конкурс. Впрочем, официальных комментариев от Европейского вещательного союза (EBU) пока не поступало.

