Цифровой надзор: как искусственный интеллект помогает контролировать ход строительства в Московской области

В регионе активно внедряют передовые технологии для контроля строительных площадок: искусственный интеллект берет на себя часть надзорных функций, а местные жители получают возможность отслеживать ход работ через мобильное приложение. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Система цифрового надзора с применением ИИ уже действует на 258 стройплощадках региона. В основе решения — анализ видеопотока со 177 камер наружного наблюдения. Нейросеть способна распознавать 22 класса различных данных с высокой точностью — до 95%. При выявлении отклонений от плана или каких‐либо нарушений система мгновенно подает сигнал и автоматически формирует задачи для последующей проверки.

Функционал нейросети охватывает широкий спектр задач: контроль соблюдения норм техники безопасности (в том числе проверка наличия защитных касок у рабочих), раннее обнаружение признаков возгорания, выявление безнадзорных животных на территории объекта, учет количества персонала и техники, фиксация динамики строительных работ.

Практическое применение ИИ показало впечатляющие результаты: с его помощью удалось обнаружить свыше 1900 нарушений. Кроме того, технология существенно ускорила реакцию на инциденты — теперь время отклика составляет всего 60 сек.

