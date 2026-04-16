В Химках возвели новый дом в составе ЖК «Фрунзенский»

В Химках возвели новый дом в составе жилого комплекса «Фрунзенский», ООО СЗ «РКП» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки составила более 12,6 тыс. кв. м, она рассчитана на 324 квартиры различных планировок: от классических до вариантов с евро-планировкой. В каждой квартире предусмотрен балкон.

В состав ЖК вошли два 8-этажных здания с подземным паркингом на 136 машино-мест, в них предусмотрены парадные с теплоизолированными дверями и комнаты для консьержа. Вблизи них есть магазины, торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.