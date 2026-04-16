Историческое решение Путина: как за три года в РФ появилась комплексная система заботы о ветеранах и семьях погибших?

Заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, какие запросы от участников специальной военной операции и их семей сегодня выходят на первый план, сообщил tagilcity.ru.

По словам Анны Цивилевой, отсчет деятельности фонда «Защитники Отечества» начался 3 апреля 2023 года — именно тогда Владимир Путин подписал решение о его учреждении, и эта дата стала для страны поистине судьбоносной.

С момента запуска прошло три года, и за этот период, как утверждает председатель организации, удалось сформировать повсеместно действующую, цельную инфраструктуру помощи. Поддержку теперь получают не только ветераны специальной военной операции, но и члены семей тех бойцов, чья жизнь оборвалась на передовой или кто до сих пор считается без вести пропавшим.

Надежной опорой для ветеранов, сообщила Анна Цивилева, стали 4500 социальных координаторов. Эти специалисты трудятся в 89 филиалах фонда, открытых во всех регионах страны. Среди них — более 1000 самих героев специальной военной операции и их близких.

Как уточнила председатель фонда, все социальные координаторы прошли специальное обучение и на постоянной основе продолжают повышать свою квалификацию. Каждый день, по ее информации, они делают все возможное, чтобы помощь героям была своевременной, доступной и человечной.

«Одна из наиболее востребованных мер поддержки — получение социального контракта. Заключить его могут ветераны СВО, а также их супруги, если ветерану присвоена инвалидность I или II группы. Благодаря поддержке Президента России расширен механизм получения социального контракта: с 1 сентября текущего года они могут заключать социальный контракт без учета среднедушевого дохода семьи», — отметила собеседница издания.

Согласно предоставленным данным, всего в адрес фонда поступило более 2 715 000 запросов на оказание помощи. Большинство из этих обращений, утверждает Анна Цивилева, решено положительно. Самыми востребованными темами, по которым обращаются участники СВО и их семьи, являются следующие: назначение мер социальной поддержки (различные льготы и пособия от государства), денежные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, юридическая помощь, а также содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий. Этот документ дает право на целый ряд льгот и преференций, установленных российским законодательством.

«Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти о героях спецоперации. В прошлом году силами филиала были организованы фотовыставки "Отец Героя" и "Мама Защитника", а также фотовыставки свердловчан, погибших при выполнении долга в зоне СВО», — в интервью TagilCity.ru рассказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

