«Это уместно на концертах»: Юлия Ковальчук ответила на критику страстных танцев Алексея Чумакова с поклонницей

Российская певица Юлия Ковальчук, жена Алексея Чумакова, наконец, прокомментировала недавний инцидент, который вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и среди поклонников пары. Речь идет о страстном танце ее мужа с поклонницей на церемонии BraVo, который многие зрители посчитали вызывающим и даже неуместным для женатого мужчины, сообщает Super.ru.

Однако сама Ковальчук придерживается совершенно иного мнения: она не видит в этом танце ничего постыдного и считает, что подобное поведение абсолютно нормально для концертной деятельности артиста.

«Алексей сексуально двигается, и такие танцы — неотъемлемая часть его выступлений», — заявила Юлия, подчеркнув, что не испытывает никакой ревности или смущения.

По ее словам, на концертах и публичных мероприятиях подобная энергетика и взаимодействие со зрителями только добавляют шоу драйва и не должны восприниматься как нечто выходящее за рамки приличий.

Особую остроту ситуации придает и скандал, разгоревшийся вокруг Алексея Чумакова еще в 2025 году. Тогда в одном из интервью певец откровенно рассуждал о своей жене и отношениях, заявив, что не стесняется обращать внимание на других женщин. Эти слова вызвали волну возмущения среди зрителей, многие из которых поспешили назвать артиста абьюзером и призвать Юлию Ковальчук немедленно расстаться с ним.

Тем не менее, певица не только не развелась, но и продолжает защищать мужа, доказывая, что их брак крепок, а творческая свобода — это не повод для ревности, а часть профессии.

Ранее женщина, станцевавшая с Алексеем Чумаковым, прокомментировала обсуждения вокруг этого случая.