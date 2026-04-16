Вблизи подмосковного ЖК «Видный берег 2.0» появится паркинг

В Видном, вблизи жилого комплекса «Видный берег 2.0», построят наземный многоуровневый паркинг, рассчитанный более чем на 1,6 тыс. машиномест. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Общая площадь здания составит более 46 тыс. кв. м. На первом этаже помимо парковки запланированы помещения общественного назначения», - рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Работы пройдут в две очереди, в рамках первого этапа застройщик построит стоянку на 704 машиноместа, далее - на 946. Въезд и выезд будут устроены с двух сторон — от улицы Калиновая и от строящейся Южно-Лыткаринской автодороги.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина уточнила, что верхнюю часть фасадов здания оформят алюминиевыми ламелями, которые создадут узор, напоминающий граненую верхушку айсберга. Первый этаж выполнят с применением витражного остекления. На кровле нанесут рисунок, в темное время суток предусмотрена архитектурная подсветка. Специалисты также озеленят и благоустроят прилегающую территорию.

