«Трясли задницами друг перед другом»: Вечеринку в стиле ню у Ивлеевой обсудили даже в ГД

Блогер Анастасия Ивлеева пригласила на вечеринку близких друзей. Мероприятие проходило в закрытом формате, но девушка сама опубликовала несколько кадров.

«Сморкаться в рукав на улице более прилично, чем то, что сделали позолоченные личинки», – высказался Милонов.

Главным требованием блогера был определенный дресс-код, точнее практически его отсутствие. Гостям предложили одевать как можно меньше одежды. На фотографиях видно, что один молодой человек слишком прямо воспринял призыв. Он прикрыл интимную часть тела носком. На кадрах понятно, что полуголые селебрити весело проводят время.

Пользователи социальных сетей активно обсуждали вечеринку. Депутат Госдумы Виталий Милонов осуждает действие известных публичных личностей, особенно в тяжелый период для всей России.

«Это выглядело так, словно стая обезьян ворвалась в ювелирный магазин и магазин с нижним бельем. И потом они трясли задницами друг перед другом. Это очень поучительная история – она нужна, чтобы мы поняли истинную стоимость всех наших селебрити. Речь идет о безвкусице в худшем виде.», - депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Абзацем» осудил участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой

Спикер уверен, что артисты унизили и оскорбили каждого жителя России. Депутат считает, что на организацию мероприятия ушло много денег, что особенно некорректно в нынешнее время. Он предлагает наказать организаторов. Например, в ближайшие полгода запретить выступать или участвовать в проектах.

Осенью жительница Челябинской области подала в суд на блогера Анастасию Ивлееву из-за употребления нецензурной лексики в видеоконтенте.