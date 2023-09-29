«Шансы есть, но не на миллион»: выяснилось, признают ли контент Ивлеевой недопустимым

Жительница Челябинской области подала в суд на блогера Настю Ивлееву, пишет Mash. Причиной стало то, что мат и не слишком литературная манера повествования знаменитости доставили россиянке «эстетический дискомфорт».

Теперь челябинка намерена взыскать с Ивлеевой миллион рублей через суд, а также просит заблокировать контент экс-ведущей «Орла и решки». Суд направил ролики на экспертизу.

Как рассказала юрист Алла Георгиева, суд в этой ситуации действительно может стать на сторону истца.

«Шансы есть, но, конечно, не на миллион. Большая вероятность, что лингвистическая экспертиза признает выражения Насти Ивлеевой недопустимыми и несоответствующими русскому языку. А это уже будет основанием к частичному удовлетворению иска. Почему частичному? Потому что миллион рублей, как показывает судебная практика, очень огромная сумма по такой категории дел», — рассказала Георгиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Компенсация морального вреда присуждается за физические и нравственные страдания, пояснила Георгиева.

«Не думаю, что выражения Насти привели жительницу Челябинска к какому-то заболеванию, расстройству здоровья и прочему. Но, возможно, доставили ей определенные нравственные неудобства. Поэтому, если даже суд удовлетворит иск, то взыскиваемая сумма будет снижена в разы», — пояснила специалист.

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