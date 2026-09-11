К 5 годам колонии-поселения приговорили пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Домодедове

В Домодедове городской суд вынес приговор по уголовному делу о дорожной аварии, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 26-летний подсудимый был приговорен к 5 годам колонии-поселения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Авария произошла на Комсомольской улице в Домодедове. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость и выехал на обочину. Там он врезался в бордюр, и машина опрокинулась.

В результате аварии два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Один человек скончался на месте случившегося.