К 5 годам колонии-поселения приговорили пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Домодедове
В Домодедове вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мужчина
Фото: [Медиасток.рф]
В Домодедове городской суд вынес приговор по уголовному делу о дорожной аварии, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, 26-летний подсудимый был приговорен к 5 годам колонии-поселения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.
Авария произошла на Комсомольской улице в Домодедове. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость и выехал на обочину. Там он врезался в бордюр, и машина опрокинулась.
В результате аварии два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Один человек скончался на месте случившегося.