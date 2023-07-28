Трое госпитализированных и 15 пострадавших: новые подробности взрыва в Таганроге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своей социальной сети проинформировал, что число пострадавших увеличилось до 15 человек. Погибших нет. Люди обращаются к медикам с осколочными ранениями легкой степени, пишет агентство «РИА Новости». Губернатор обратился с просьбой доверять исключительно проверенным источникам информации. Агентство обратилось в пресс-службу МЧС, где рассказали о троих госпитализированных. Возгорание не зафиксировано.

Корреспондент РИА Новости также сообщил, что от взрывной волны в домах, которые расположены в центре города, выбиты стекла. К месту происшествия выехали следователи и криминалисты РФ.