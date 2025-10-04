Трое погибших: названа предварительная версия ночного ДТП в Москве на Афанасьевском шоссе

В официальном телеграм-канале прокуратуры г. Москвы появилась предварительная версия причины смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 4 октября в Москве на Афанасьевском шоссе.

По информации ведомства, 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» не справилась с управлением. Предположительно, по этой причине она выехала на полосу встречного движения. Навстречу ехал грузовой автомобиль. Произошло столкновение.

«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли три человека», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в легковом автомобиле находились пассажиры. Водитель «Киа» и двое пассажиров погибли. Еще один пострадавший доставлен для оказания квалифицированной медицинской помощи в больницу. По факту инцидента организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле у сотрудников столичной прокуратуры. Ведомство предоставило снимки, сделанные в районе ДТП.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России проинформировали ТАСС, что ДТП произошло в районе дома 1, корпус 12. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали ДТП.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе в Москве погибли трое человек.