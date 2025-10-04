Трое погибших, четверо пострадавших: ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе в Москве

На Дмитровском шоссе в Москве после полуночи субботы, 4 октября, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погибли три человека, двое получили травмы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, в момент аварии в легковом автомобиле находились четыре человека. Трое из них погибли, а один пассажир, сидевший сзади, был госпитализирован.

Водитель грузовика также получил травмы.

На месте происшествия задействованы специалисты МВД, МЧС и бригады скорой помощи. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

