Без весел и усилий: спрос на электросапборды в России взлетел на 70%
SHOT: спрос на электрические сапборды в России вырос на 70%
В России зафиксирован резкий рост интереса к электрическим сапбордам — плавательным доскам со встроенным электромотором, позволяющим передвигаться по воде без использования весла. По данным Telegram-канала SHOT, спрос на данный гаджет увеличился на 70%, передает Life.ru.
Характеристики, цены и юридический статус
- Стоимость: цены на электросапы стартуют от ₽40 тыс. за базовые модели и достигают ₽500 тыс. за премиальные варианты.
- Автономность и скорость: бюджетные доски работают на одном заряде около 2 часов, а топовые модели — до 6 часов. Максимальная скорость устройств составляет 6–10 км/ч.
- Отсутствие регулирования и риски: в законодательстве РФ пока нет специальных правил для электросапбордов. Из-за малой мощности мотора их не относят к маломерным судам, благодаря чему владельцы свободно катаются в акваториях вместе с лодками и катерами. Это существенно повышает риск столкновений и несчастных случаев на воде.