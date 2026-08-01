Без весел и усилий: спрос на электросапборды в России взлетел на 70%

Стоимость: цены на электросапы стартуют от ₽40 тыс. за базовые модели и достигают ₽500 тыс. за премиальные варианты.

Автономность и скорость: бюджетные доски работают на одном заряде около 2 часов, а топовые модели — до 6 часов. Максимальная скорость устройств составляет 6–10 км/ч.

Отсутствие регулирования и риски: в законодательстве РФ пока нет специальных правил для электросапбордов. Из-за малой мощности мотора их не относят к маломерным судам, благодаря чему владельцы свободно катаются в акваториях вместе с лодками и катерами. Это существенно повышает риск столкновений и несчастных случаев на воде.