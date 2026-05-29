Тропики в квартире: как вырастить банан и получить урожай без пальмы во дворе

Бананы занимают первое место по востребованности среди фруктов на российском рынке. Согласно официальным статистическим данным, ежегодный объем потребления этой продукции превышает 1,4 млн тонн. В связи с высоким интересом населения к данной культуре, все более актуальными становятся вопросы, касающиеся домашнего выращивания тропического растения. Об этом информирует служба по связям с общественностью филиала «Донецкий» Российского сельскохозяйственного центра, сообщил REGIONS.

Секреты домашнего выращивания бананов

Для разведения в комнатных условиях селекционеры вывели специальные карликовые и декоративные разновидности. Они в высоту достигают всего 1–2 метров. Наибольшей популярностью среди цветоводов пользуются следующие сорта: «Бархатистый», «Красный», «Пигмей», «Тропикана», а также карликовая форма «Кавендиш».

Основные требования к содержанию:

Температура. Оптимальный диапазон для комфортного роста — 23–26 градусов тепла. Если столбик термометра опускается до 16 градусов, развитие растения полностью останавливается.

Полив и питание. В летние месяцы подкормки вносят каждую неделю. Кроме того, необходимо регулярно рыхлить почву в горшке.

Цветение и плодоношение. Первые цветы появляются только после того, как банан сформирует 15–18 крупных листьев. Сам процесс вызревания плодов может растянуться на 9 месяцев.

При выращивании экзотической культуры следует помнить о возможных рисках: растение может поразить паутинный клещ, мучнистая роса или корневые гнили. Однако, как показывает практика, при строгом соблюдении всех правил агротехники получить съедобный урожай вполне реально даже в обычной городской квартире.

