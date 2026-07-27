Тропы, мосты и скамейки: одно из «Семи чудес Хабаровского края» стало доступным для всех

В Хабаровском крае завершилось преображение одной из главных природных достопримечательностей региона. Озеро лотосов, входящее в перечень «Семи чудес», после проведенных работ превратилось в полноценное туристическое место с удобными подходами и прогулочными зонами. Раньше попасть к редким цветам было крайне сложно из-за болотистой местности и плохой дороги, сообщил transsibinfo.com.

Толчком к переменам послужил выезд губернатора Дмитрия Демешина на место год назад. Глава региона лично оценил состояние территории и, убедившись в запущенности объекта, распорядился начать работы без промедления. Задача была поставлена четко: сделать озеро доступным для всех желающих, сохранив при этом его природную уникальность.

Сегодня обновленное пространство встречает посетителей новыми экологическими тропами, деревянными настилами и мостами, а также оборудованными смотровыми площадками. Появились скамейки, система навигации и видеонаблюдения. Дорожное покрытие заменили скальным грунтом, организовали парковочные места. Общая площадь благоустроенной зоны превысила 17 тыс. кв. м.

Губернатор отметил, что всего год назад здесь была непроходимая дорога и грязь, а теперь это современное пространство для отдыха и прогулок. В планах — установка информационных щитов и малых архитектурных форм. Сейчас на озере набирает силу сезон цветения лотосов, которые занесены в Красную книгу. Их сбор и повреждение грозят штрафами, однако любоваться цветами теперь можно с комфортом. В конце июля здесь уже прошел первый фестиваль «Лотосовый край». Демешин обратился к жителям и гостям края с просьбой бережно относиться к преображенной достопримечательности, чтобы сохранить ее для будущих поколений.

«Сегодня здесь мы видим новую точку притяжения для туристов, место для семейных прогулок и тихого созерцания», — заявил Дмитрий Демешин.

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