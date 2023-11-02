TRT Haber: Турция завершила технические переговоры с США о закупке истребителей F-16

В сюжете телеканала сообщили, что можно ожидать положительного решения со стороны США. Тогда необходимо будет внести в американское законодательство некоторые поправки, чтобы на законных основаниях США позволили Турции приобретать истребители.

Как утверждал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, были поставлены условия: Турция одобряет решение Швеции вступить в НАТО. Тогда президент США Джо Байден лояльнее относится к запросам турецкой стороны. В военном ведомстве Турции сообщили, что страна не намерена соглашаться ни на какие условия. Вопрос поставок истребителей должен рассматриваться без какого-либо контекста.

Турция запрашивала у США истребители еще несколько лет назад. Также страна нуждается в некоторых комплектующих американского производства. Решение о том, каким странам США могут передавать оружие, принимают после согласования в конгрессе.