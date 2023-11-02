TRT Haber: Турция завершила технические переговоры с США о закупке истребителей F-16
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Турция и США провели технические переговоры относительно приобретения американских истребителей турецкой стороной, сообщает телеканал TRT Haber.
В сюжете телеканала сообщили, что можно ожидать положительного решения со стороны США. Тогда необходимо будет внести в американское законодательство некоторые поправки, чтобы на законных основаниях США позволили Турции приобретать истребители.
Как утверждал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, были поставлены условия: Турция одобряет решение Швеции вступить в НАТО. Тогда президент США Джо Байден лояльнее относится к запросам турецкой стороны. В военном ведомстве Турции сообщили, что страна не намерена соглашаться ни на какие условия. Вопрос поставок истребителей должен рассматриваться без какого-либо контекста.
Турция запрашивала у США истребители еще несколько лет назад. Также страна нуждается в некоторых комплектующих американского производства. Решение о том, каким странам США могут передавать оружие, принимают после согласования в конгрессе.