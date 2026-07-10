Механические, химические и технические ухищрения: как автомобилистам не попасть под статью 12.2 КоАП

Способы уйти от фиксации нарушений с помощью маскировки номерных знаков продолжают будоражить автомобильное сообщество. Водители прибегают к различным уловкам: от специальных покрытий до переноса табличек в нестандартные места. Однако, как показывает практика, все эти методы не только неэффективны перед камерами, но и гарантируют потерю прав при встрече с инспектором, сообщил Pravda.Ru.

Среди популярных вариантов — монтаж номера за багажником или другими конструкциями, повреждение покрытия, использование рамок с диодами, которые засвечивают объектив. Некоторые даже деформируют металл или стирают буквы.

«Любые дополнительные рамки, наклейки или устройства, которые мешают идентификации номера, инспектор распознает мгновенно. Важно понимать, что даже если камера на мгновение "ослепла", живой сотрудник полиции видит вмешательство в конструкцию номера за десятки метров», — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

По информации издания, законодательство жестко разделяет случайные загрязнения и целенаправленное вмешательство. Если причина — погода или дорожная грязь, наказание ограничится ₽500. А вот при обнаружении умысла применяется ч. 2 ст. 12.2 КоАП, которая влечет либо пятитысячный штраф, либо лишение прав на срок до 90 дней. Обжаловать такое решение почти невозможно: наличие посторонних предметов и технических ухищрений фиксируется в протоколе и на фото, что исключает трактовку происшествия как случайности.

«Судебная практика по статье 12.2 предельно жестка. Если на номере обнаружен хотя бы кусочек изоленты или слой лака, который не смывается водой, доказать отсутствие злого умысла практически невозможно. Это прямой путь к статусу пешехода», — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

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