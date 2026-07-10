В Воскресенске на 70% завершили капремонт дошкольного отделения школы №5
Капремонт дошкольного отделения школы №5 в Воскресенске завершили на 70%
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Воскресенске на улице Московская, д.13 продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы №5», строительная готовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут внутреннюю отделку и инженерное оснащение, устанавливают керамогранитную плитку с обрамлением окон. в помещениях ведется укладка плитки на стены и не только.
Площадь здания составляет более 1,9 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, модернизацию пищеблока, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. В детский сад закупят новую мебель и оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.