Лак полезет, а тормозные диски испортятся: автоэксперт объяснил, когда нельзя мыть машину

Мыть машину сразу после длительной поездки не рекомендуется. Резкий перепад температур может негативно сказаться на некоторых элементах автомобиля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

По словам специалиста, главная проблема заключается в том, что после трассы многие детали машины остаются сильно нагретыми.

«Во время долгой поездки температура повышается не только у двигателя. Нагреваются тормозные диски, элементы подвески, кузов и лакокрасочное покрытие. Если сразу направить на горячий автомобиль холодную воду, получится резкий температурный перепад, который для некоторых деталей нежелателен», — объяснил Егоров.

Особенно осторожными стоит быть после движения на высокой скорости, длительных подъемов, поездок в жаркую погоду или активного торможения. В таких условиях тормозная система может быть значительно нагрета, а попадание большого количества холодной воды способно привести к деформации отдельных элементов.

«Самый простой пример — тормозные диски. Если они сильно раскалены, а затем резко охлаждаются, со временем это может привести к появлению биения при торможении. Водитель почувствует вибрацию на руле или педали тормоза», — рассказал эксперт.

Также резкая мойка сразу после поездки может повредить внешний вид автомобиля. Горячий кузов быстрее вступает в реакцию с химическими средствами, а перепад температур может негативно влиять на состояние лакокрасочного покрытия.

Автоэксперт советует после дальней дороги дать автомобилю немного времени остыть.

«Не нужно ждать несколько часов. Обычно достаточно 20–30 минут после остановки, чтобы основные элементы машины пришли в нормальное температурное состояние. После этого можно спокойно ехать на мойку», — отметил Егоров.

При этом специалист подчеркнул, что откладывать мойку надолго после поездок тоже не стоит, особенно если на кузове остались следы насекомых, птичий помет или дорожные реагенты.

«Грязь сама по себе не так страшна, как агрессивные загрязнения, которые могут повредить покрытие. Главное — соблюдать правильную последовательность: сначала дать машине остыть, а уже потом очищать кузов», — добавил эксперт.

По словам Егорова, это простое правило особенно актуально летом, когда температура воздуха высокая, а после поездок по трассе автомобиль нагревается значительно сильнее, чем в городском режиме.

Многие серьезные поломки автомобиля начинаются с мелочей, которые водитель может заметить самостоятельно за несколько минут. Регулярный короткий осмотр позволяет вовремя обнаружить неисправность и избежать дорогостоящего ремонта двигателя, подвески или тормозной системы.