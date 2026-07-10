Кошка кусает во время поглаживания? Возможно, она не злится, а пытается вам кое-что сказать

Кошка может тереться о руку, спокойно принимать ласку, а через минуту внезапно слегка укусить хозяина — но что это значит? По словам автора Кэрол Кассады с портала PawsMint, чаще всего такой укус не означает злость или агрессию: питомец просто пытается сообщить, что ему чем-то не угодили.

Одна из главных причин — перегруз от прикосновений. Сначала поглаживание может быть приятным, но если человек продолжает слишком долго или трогает чувствительные зоны, кошка начинает раздражаться. Особенно осторожно стоит быть с животом, лапами, основанием хвоста и нижней частью спины.

Иногда укус — способ обозначить границы. В отличие от собак, многие кошки не любят долгие объятия и могут сами решать, сколько контакта им достаточно. Легкое покусывание в такой ситуации означает примерно следующее: «Хватит, мне нужна передышка!»

Но не каждый укус — жалоба или недовольство. Молодые кошки и котята могут кусать во время игры, потому что еще учатся контролировать силу. Бывают и так называемые «любовные укусы»: мягкие, почти безболезненные касания зубами, похожие на поведение кошек, которые вылизывают и слегка покусывают друг друга.

Главное — смотреть на контекст. Если кошка напряглась, дергает хвостом, отводит уши или пытается уйти, лучше прекратить ласку и дать ей паузу.