«Труд облагораживает человека»: Цыганова оценила новый тренд на цветные гробы

Певица Вика Цыганова прокомментировала новый тренд на цветные гробы и урны для похорон, сообщило интернет-издание «Абзац».

Сотрудники ритуальных агентств рассказали журналистам, что зумеры для проведения церемоний похорон своих близких заказывают цветные гробы и урны. Эксперты предполагают, что таким образом молодые люди стремятся подчеркнуть индивидуальность покойных родственников.

Вика Цыганова высказала мнение, что верующему человеку несложно думать о смерти. Певица не оценила новый тренд зумеров. Она считает, что современное общество сходит с ума. Главная причина — отсутствие физического труда, который оказывает положительное влияние на психику людей. Умеренные нагрузки позволяют добиться внутреннего просветления, считает певица.

«Надо заставлять работать на полях, приводить в порядок Донбасс. Если трудиться много, то с психикой все будет хорошо», — высказала мнение певица.

