Цена нового вкуса: осенний тренд с зефиром оказался губителен для зубов

Журналисты издания REGIONS проверили новый тренд осени, завирусившийся в соцсетях. Авторы роликов утверждают, что после морозилки зефир приобретает новую, интересную текстуру и становится вкуснее. Однако у этого лакомства нашлись свои минусы и потенциальные риски для здоровья, о которых предупреждают специалисты.

Так, стоматолог Анна Зиборова предупредила, что эта мода может обернуться серьезной угрозой для здоровья зубов. Ключевая опасность, по мнению эксперта, заключается в популярном сочетании ледяного десерта с горячим чаем. Резкий перепад температур провоцирует термический шок для зубной эмали. Это приводит к образованию микротрещин, невидимых глазу, но вызывающих повышенную чувствительность зубов и увеличивающих риск развития кариеса.

Журналисты, несмотря на риски, решили проверить тренд. После нескольких часов в морозилке обычный белый зефир действительно преобразился. Его консистенция стала плотной, слегка тягучей, напоминая гибрид суфле и мороженого. При этом десерт полностью сохранил свой аромат и сладость.

Журналист Юлия, не являвшаяся поклонником классического зефира, отметила, что замороженная версия превратила его во вкусный и необычный десерт. Для лучшего результата она рекомендует использовать простой белый зефир без добавок, так как с шоколадной глазурью или наполнителями текстура меняется не так заметно.

Однако экспериментаторы также категорически не советуют совмещать сладость с горячими напитками: от сочетания как минимум сводит зубы.

