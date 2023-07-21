«Трудовой рекорд»: За день женщина сделала более 60 закладок запрещенных веществ

В Пермском крае в январе 2023 года жительница Березников хотела приобрести наркотики, но из клиента быстро превратилась в распространителя. 42-летнюю женщину будут судить, сообщает properm.ru .

«Трудовой путь» женщина начала случайно. Хотела просто приобрести у курьера дозу наркотиков через канал Телеграм. В ходе переписки ей предложили заняться сбытом запрещенных веществ, женщина согласилась. Она приехала в оговоренное место и забрала дозу. Позже расфасовала наркотические средства. В апреле был ее первый рабочий день, во время которого она сделал 60 закладок.

Первый рабочий оказался последним. Правоохранительные органы оперативно выявили нарушительницу закона. Женщина сняла номер в гостинице, где собиралась переночевать, чтобы после отправиться домой. Здесь ее и обнаружили. Во время задержания у нее изъяли 385 граммов не расфасованных наркотических веществ и 39 готовых пакетиков. Теперь женщину будут судить по обвинению в покушении на сбыт. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.