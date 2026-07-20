Трупы животных в парке: после гибели диких уток взяты пробы воды в Люберцах

В парке «Дружба», расположенном в Люберцах, разгорелся скандал. Местные жители сообщили в социальных сетях о гибели животных на территории зоны отдыха. По словам очевидцев, в минувшие выходные на поверхности пруда обнаружили мертвую утку. Ее утята теперь остались без матери, и люди бьют тревогу, сообщил REGIONS.

«Рядом на берегу лежала мертвая крыса, а чуть дальше нашли убитую кошку», — добавляют горожане.

По информации издания, жители возмущены произошедшим и активно ищут способы привлечь виновных к ответственности. В комментариях к постам звучат предположения, что животные могли погибнуть от отравы, которую кто-то разбросал на территории парка.

«Травят крыс и не понимают, что и крысы, и утки с одной кормушки питаются», — пишет люберчанин Сергей Н.

Эколог Николай Иванов пояснил, что большинство родентицидов — химикатов, предназначенных для уничтожения грызунов, — обладают токсичным действием широкого спектра. Это значит, что ядовитые вещества опасны не только для крыс и мышей. От них могут пострадать птицы, белки, домашние питомцы и даже люди при случайном контакте.

«Они воздействуют на свертываемость крови и вызывают внутренние кровотечения у всех теплокровных животных. Утки, которые питаются в водоеме, могут случайно проглотить отравленную приманку или зерно, а кошки — съесть отравленную крысу или мышь. В результате вторичного отравления гибнут не только грызуны, но и птицы, а также домашние и бездомные животные», — заключил специалист.

В пресс-службе администрации городского округа Люберцы REGIONS сообщили, что на месте уже работают специалисты. Лаборатория отобрала пробы воды и почвы для анализа. Результаты проверки станут известны после получения заключений экспертов. По итогам лабораторных исследований будет приниматься решение о дальнейших действиях, в том числе о возможном возбуждении уголовного дела

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