«Непосильная нагрузка». Спасатель объяснил, почему восхождение на Эльбрус опасно для детей

Маршрут, по которому совершали восхождение на Эльбрус сорвавшиеся отец и сын из Ставропольского края, не сложен для взрослых альпинистов, но не предназначен для детей, сообщил РИА Новости начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

По информации отряда, поступившей в воскресенье, на высоте примерно 4200–4600 метров произошло падение двух горовосходителей. Один из них погиб, второй получил травмы. В региональном управлении СК России уточнили, что речь идет о мужчине 1986 года рождения и его сыне 2015 года рождения. Отец получил множественные травмы, ребенок скончался на месте.

Семья родом из Донецка, но в последнее время проживала в Ставропольском крае. В понедельник утром пострадавшего и тело мальчика вертолетом доставили в поселок Терскол.

«Маршрут на восточную вершину Эльбруса не сложный, но, конечно, для него нужна подготовка, надо знать район. Там есть участки, где довольно круто, но так в целом не сложный маршрут», — отметил Гулиев.

При этом руководитель спасателей подчеркнул, что для 11-летнего ребенка такая нагрузка чрезмерна и трасса не рассчитана на детей.

«Для ребенка, конечно, сложно, очень большая нагрузка. Официально запретов нет, но раньше всегда было так, что до 14 лет на гору по таким маршрутам нельзя водить детей. Сейчас, к сожалению, кто как хочет, так ходит, мы на это повлиять не можем», — заключил начальник отряда.

Ранее адвокат Кузьмин сообщил о том, что отца погибшего на Эльбрусе ребенка привлекут к ответственности.