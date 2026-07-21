«Геоудар неизбежен». 22 июля Землю накроет магнитная буря

Новая магнитная буря, классифицируемая как уровень G1, достигнет планеты 22 июля.

В данных исследователей указывается, что повышение геомагнитного фона начнется вечером в среду. Затем, в ночь на четверг, магнитосфера Земли окажется под воздействием бури указанной категории. Возмущенное состояние сохранится также на протяжении всего светового дня в четверг.

Как следует из графика, опубликованного на интернет-ресурсе лаборатории, после этого эпизода до окончания месяца новых магнитных бурь не предвидится.

Ранее астроном Дженнискенс сообщил о том, что в метеорите, упавшем в США, обнаружены внеземные молекулы.