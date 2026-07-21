«Город сотрясла воздушная волна». ВСУ нанесли удар по Белгороду и округу
Оперштаб: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
Белгород и прилегающий к нему округ стали целями для ракетного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В ведомстве уточнили, что, согласно первичным данным, в ходе ударов ракетами никто из гражданских лиц не получил ранений.
В оперштабе также подчеркнули, что сведения о возможных разрушениях и других последствиях атак продолжают собираться и проверяться.
Ранее сообщалось о том, что силы ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе.