«Город сотрясла воздушная волна». ВСУ нанесли удар по Белгороду и округу

Белгород и прилегающий к нему округ стали целями для ракетного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В ведомстве уточнили, что, согласно первичным данным, в ходе ударов ракетами никто из гражданских лиц не получил ранений.

В оперштабе также подчеркнули, что сведения о возможных разрушениях и других последствиях атак продолжают собираться и проверяться.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе.