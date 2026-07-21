В ЦСКА обсуждают возможность трансфера Даку

ЦСКА нацелился на приобретение форварда «Рубина» Мирлинда Даку и готов заплатить за него €10 млн отступных, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным портала, главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов уже дал добро на переход албанского нападающего. Остается согласовать условия личного контракта, и в том вопросе армейцам, как утверждает источник, придется поторговаться.

Очевидно, что в ЦСКА не удовлетворены игрой аргентинского нападающего Лусиано Гонду, которого москвичи выменяли у «Зенита» за защитника Игоря Дивеева.

Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В общей сложности он провел 78 матчей в РПЛ, в которых забил 35 мячей и отдал 13 передач.

Ранее сообщалось, что в приобретении Даку заинтересован «Спартак».