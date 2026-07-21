Не заигравший в «Зените» Джон Дуран перешел в «Бенфику»

Колумбийский нападающий Джон Дуран в следующем сезоне будет выступать за лиссабонскую «Бенфику». Португальский клуб взял футболиста в аренду у саудовского «Аль-Насра».

«Бенфика» заплатит «Аль-Насру» €6,1 млн за годичную аренду, после которой португальцы смогут выкупить форварда за €30 млн.

Джон Дуран вторую половину минувшего сезоне провел в «Зените», который арендовал колумбийца за €2,75 млн. Имеющий проблемы с дисциплиной футболист не сумел закрепиться в основе петербургского клуба. Дуран сыграл в шести матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности 127 минут. Также колумбиец принял участие в трех играх в Кубках России. Всего в девяти матчах Дуран отличился лишь двумя голами с пенальти.

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что клуб будет добиваться наказания для полузащитника «Зенита» Вильяма Барриоса по итогам матча за Суперкубок России.