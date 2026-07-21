«Внимание, воздушная тревога!». В Волгоградской области объявлен режим ракетной опасности

В Волгоградской области объявлен режим ракетной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовано в официальном канале региональной подсистемы РСЧС в мессенджере «Макс».

«Ракетная опасность в Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось о том, что массированную атаку БПЛА отражают в Севастополе. Беспилотники уничтожаются с применением различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу.