«Внимание, воздушная тревога!». В Волгоградской области объявлен режим ракетной опасности
РСЧС объявила ракетную опасность в Волгоградской области
В Волгоградской области объявлен режим ракетной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовано в официальном канале региональной подсистемы РСЧС в мессенджере «Макс».
«Ракетная опасность в Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.
До этого сообщалось о том, что массированную атаку БПЛА отражают в Севастополе. Беспилотники уничтожаются с применением различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу.