«Всего +2,6 тыс.». Пенсия работающих россиян выросла до 23,7 тыс. руб.

Об этом со ссылкой на данные Социального фонда России сообщают РИА Новости .

Средний размер пенсионного обеспечения работающих в России граждан за год вырос примерно на 2,6 тысячи рублей.

Согласно информации ведомства, за период с июня 2025 года по июнь 2026-го средняя пенсия работающих россиян увеличилась на 2 623 рубля. В прошлом году в указанный месяц она равнялась 21 114 рублям, тогда как в июне нынешнего года этот показатель достиг 23 737 рублей.

При этом совокупный средний размер пенсионных выплат (как для работающих, так и для неработающих пенсионеров) в июне 2026-го составил 25 402 рубля.

Ранее сообщалось о том, что в 10 регионах РФ пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей.