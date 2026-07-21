«Катастрофа для кошелька». От финансовых пирамид россияне ежегодно теряют более 10 млрд рублей

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что ущерб граждан от деятельности финансовых пирамид достигает 10–12 миллиардов рублей ежегодно.

В ходе круглого стола в Совете Федерации она отметила, что к правозащитникам регулярно обращаются пострадавшие от действий мошенников. Значительная часть таких махинаций, по ее словам, связана именно с финансовыми пирамидами.

Меркачева привела данные Банка России, согласно которым количество финансовых пирамид за последние семь лет выросло в 40 раз. Именно этим объясняется столь высокий уровень ежегодных потерь граждан – до 12 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось о том, что банк России заблокировал 20 тыс. сайтов финансовых пирамид в 2025 году.