«Катастрофа для кошелька». От финансовых пирамид россияне ежегодно теряют более 10 млрд рублей
Меркачева: ущерб от финансовых пирамид в России составляет 10–12 млрд руб.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что ущерб граждан от деятельности финансовых пирамид достигает 10–12 миллиардов рублей ежегодно.
В ходе круглого стола в Совете Федерации она отметила, что к правозащитникам регулярно обращаются пострадавшие от действий мошенников. Значительная часть таких махинаций, по ее словам, связана именно с финансовыми пирамидами.
Меркачева привела данные Банка России, согласно которым количество финансовых пирамид за последние семь лет выросло в 40 раз. Именно этим объясняется столь высокий уровень ежегодных потерь граждан – до 12 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось о том, что банк России заблокировал 20 тыс. сайтов финансовых пирамид в 2025 году.