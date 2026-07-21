Черданцев возмутился решением отдать «Золотой мяч» ЧМ Родри, а не Месси

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмутился решением отдать «Золотой мяч» чемпионата мира по футболу испанцу Родри, а не Лионелю Месси.

Черданцев подчеркнул, что в сборной Испании игра выстроена так, что она сильна командой, а индивидуально в ней никто не выделялся, даже такой техничный футболист, как Ламин Ямаль.

«Месси провел блестящий турнир. Дело даже не возрасте. В данном случае перед «Золотым мячом» все равны. Однако 12 балов по «гол плюс пас» (8+4), а главное сам факт, что Месси тащил эту в целом весьма среднюю команду в финал, не может игнорироваться», — написал Черданцев в соцсетях.

По мнению комментатора, группа экспертов, выбиравшая лучшего игрока, поступила по отношению к Месси несправедливо: «Да что там: это просто свинство!»

Черданцев напомнил, что совсем необязательно, отдавать приз лучшего игрока футболисту чемпионской команды. Так, в 2010 году «Золотой мяч» получил уругваец Диего Форлан, в 2014-м — Месси, в 2018-м — хорват Лука Модрич. Их команды не становились чемпионами.

Ранее британский журналист Пирс Морган оскорбительно высказался об игроках сборной Аргентины.