ЦАХАЛ назвал страну, которая может вступить в войну с Израилем по вине «Хезболлаха»

Ливан может быть вынужден воевать с Израилем. Подобным предположением поделился пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус, пишет издание « The Times of Israel ».

Группировка «Хезболлах», которую поддерживает Иран, все чаще совершает атаки, направленные на Израиль. Это может спровоцировать усугубление конфликта. Таким образом представители «Хезболлаха» втягивают в военные действия Ливан.

Ранее стало известно, что армия Израиля планирует увеличить количество атак территории Газы.