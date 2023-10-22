ЦАХАЛ назвал страну, которая может вступить в войну с Израилем по вине «Хезболлаха»
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Ливан может быть вынужден воевать с Израилем. Подобным предположением поделился пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус, пишет издание «The Times of Israel».
Группировка «Хезболлах», которую поддерживает Иран, все чаще совершает атаки, направленные на Израиль. Это может спровоцировать усугубление конфликта. Таким образом представители «Хезболлаха» втягивают в военные действия Ливан.
Ранее стало известно, что армия Израиля планирует увеличить количество атак территории Газы.