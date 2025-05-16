ЦБ продолжит стресс-тестирование негосударственных пенсионных фондов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не собирается отказываться от стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил ТАСС.

По информации агентства, соответствующее заявление Набиуллина сделала на конференции «Российский фондовый рынок — 2025». Мероприятие организовала НАУФОР. По словам главы Банка России, программу негосударственных пенсионных фондов будут развивать. Стресс-тестирование — это механизм, который способствует обеспечению прав пенсионеров. Периодически в российской экономике фиксируются изменения, поэтому ведомству важно обезопасить граждан пенсионного возраста.

«Мы не собираемся отказываться от стресс-тестирования. Мы собираемся, наоборот, развивать этот механизм», — отметила глава ЦБ.

Глава ЦБ пояснила, что пенсионные продукты относятся к особенному виду. По ее словам, государство предоставляет пенсионерам льготы разными способами: путем финансирования, налоговых льгот, повышения лимитов гарантий. Задача правительства — помочь гражданам сберечь средства на старость.

«И поэтому (государство. — Прим. ред.) исходит из того, что политика негосударственных пенсионных фондов будет более консервативной. Если человек хочет рисковать своим доходом, не сберегать его на старость, а рисковать своим доходом, у него есть множество инвестиционных инструментов», — уточнила глава ЦБ.

По информации издания, в ходе конференции Эльвира Набиуллина сделала ряд других заявлений. Так, глава Банка России заявила о важности активации темпов роста финансового рынка.

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