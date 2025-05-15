В полиции объяснили, как не оказаться в базе дропперов Центробанка

Чтобы минимизировать риски попадания в базу дропперов Банка России, следует соблюдать несколько обязательных требований. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как уточнили в полиции, Банк России занимается формирование базы данных о лицах, которые имеют отношение к мошенническим операциям (дропперах). В нее поступают сведения от банков и правоохранительных органов, а доступна она всем финансовым учреждениям и органам власти.

С наступлением сегодняшнего дня попавшие в базу граждане теряют возможность перевода в месяц свыше 100 тыс. рублей. При этом ограничения не распространяются на покупки в магазинах, оплату услуг ЖКХ, а также услуг на маркетплейсах.

«Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам. Не совершайте переводы по просьбе незнакомцев. Не делитесь доступом к онлайн-банку. При ошибочном переводе — сразу обратитесь в банк», — уточнили стражи порядка.

Ранее стало известно о том, что в России ведется разработка комплекса мер, направленного на защиту граждан страны от действий мошенников.