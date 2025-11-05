Цена летней подработки: через два года после потери глаза экс-сотруднику тира выплатят более 1 млн руб.

В Кузбассе через два года после потери глаза молодому человеку, который устроился на подработку во время летних каникул в тир, выплатят более 1 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, молодой человек получил травму в тире в несовершеннолетнем возрасте. В 2023 году он устроился инструктором игротеки в зоне тира городского парка. Пострадавший обратился в прокуратуру с просьбой проверить условия труда.

По данным ведомства, работодатель нарушил основные требования: не был заключен трудовой договор, не выдавались средства индивидуальной защиты, не обеспечены безопасные условия труда. Перечисленные факторы привели к несчастному случаю: пуля попала в глаз. В настоящее время молодой человек частично лишен зрения.

По информации ведомства, прокурор обратился с иском в суд. В числе требований — взыскать в пользу молодого человека моральную компенсацию. Кроме того, назначить работодателю выплатить стоимость медикаментов и сумму, потраченную на лечение. Прокурор просил установить факт трудовых отношений между работником и работодателем.

«Судом требования прокуратуры удовлетворены, на работодателя возложена обязанность выплатить мужчине более 1 млн руб. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре», — сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Химках взяла на контроль установление обстоятельств травмирования рабочих при ремонте крыши.