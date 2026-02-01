Цена внедорожного тюнинга: стоит ли УАЗ 1997 года выпуска 1,5 млн руб.?

В Новосибирске выставлен на продажу модернизированный внедорожник «УАЗ-3151», выпущенный в 1997 году. Ценник на раритет составляет 1,5 млн руб., сообщил «НГС.НОВОСТИ».

Указанная стоимость, по мнению продавца, объясняется комплексной технической подготовкой автомобиля для преодоления самых сложных участков бездорожья.

По информации издания, машина подверглась серьезным доработкам. Ее оснастили усиленной подвеской, специальными шинами для экстремальной проходимости, а также оборудовали лебедкой и дополнительным светом. Согласно данным объявления, пробег экземпляра составляет 85 тыс. километров. Хотя описание к лоту довольно лаконично, состояние и особенности автомобиля подробно отражены на фотографиях.

«Продам УАЗ на бодром ходу», — сказано в объявлении.

По данным издания, «УАЗ-3151» является прямым потомком и гражданской версией легендарного «УАЗ-469», который начиная с 1970-х годов массово использовался как в Вооруженных силах СССР, так и в народном хозяйстве, заслужив репутацию неубиваемого и проходимого автомобиля.

Ранее сообщалось, что охраняемые выдры снова стали серьезной проблемой для склада с 10 тысячами новых авто.